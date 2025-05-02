$13,5 млрд долга: Армения продолжает заимствования в 2025 году

Государственный долг Армении на 31 марта составил 5 трлн 318 млрд драмов, что на 4,4% больше по сравнению с показателем на конец 2024 года. В долларовом выражении долг достиг $13,581 млрд, увеличившись на 5,8%.

Об этом сообщил министр финансов Ваге Ованнисян на пресс-конференции в пятницу, передают армянские СМИ.

Министр отметил, что рост госдолга соответствует параметрам, заложенным в государственный бюджет и стратегии среднесрочного долга. В этих документах определены как объемы заимствований, так и источники привлечения средств.

При этом соотношение госдолга к ВВП снизилось на 0,1% по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил, что доля внутреннего долга выросла, составив 50%.

Госдолг на конец 2024 года составил около 5 трлн 93 млрд драмов (примерно $12,8 млрд). В номинальном выражении он вырос на 6,2% по сравнению с концом 2023 года.