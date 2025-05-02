Омбудсмен: При осуществлении медиадеятельности необходимо учитывать национальные и духовные ценности

Одним из основных принципов правового государства является наличие независимых средств массовой информации, а также свобода мысли, слова и прессы.

СМИ играют важную роль в правовом просвещении общества, в оперативном и объективном донесении информации о происходящих процессах до общественности, тем самым способствуя формированию общественного мнения. Медиа также выступают в качестве эффективного инструмента общественного контроля.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, выступая на форуме под названием «Общественные процессы в плоскости медиа».

Она отметила, что формирование свободы слова, мысли и прессы, основанной на демократических принципах, в независимом Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно c принятием по его инициативе Конституции, ставшим важнейшим событием в истории независимости Азербайджана, была создана прочная, правовая основа для реализации прав и свобод человека, в том числе свободы мысли, слова и информации, а также для отмены цензуры.

«Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым правовые и институциональные реформы вывели существующую в Азербайджане ситуацию в сфере свободы мысли, слова и прессы на уровень, сравнимый с передовыми демократическими государствами. Создание Агентства по развитию медиа, принятие Закона «О медиа», применение различных налоговых льгот в отношении медиасубъектов, а также другие реформы являются яркими примерами этого», — заявила омбудсмен.

С. Алиева подчеркнула, что в последние годы стремительный переход к цифровым технологиям, модернизация медиасреды и другие подобные инновации формируют качественно новое информационное пространство. Однако на фоне этой трансформации могут возникать и определенные серьезные риски. Среди них особенно следует отметить дезинформацию, язык вражды, нарушение неприкосновенности личной жизни, цифровую слежку, кибербуллинг, отвлечение от образования, привлечение к вредным направлениям и провоцирование агрессивного поведения.

Поэтому медиадеятельность должна регулироваться как в правовых, так и в этических рамках, при этом необходимо учитывать национальные и духовные ценности, а главное — такая деятельность должна опираться на принципы уважения и соблюдения прав человека.

Источник: АЗЕРТАДЖ