Ахмед Исмаилов: Истинные намерения сторон, осуществляющих клеветнические кампании против нашей страны, оперативно изобличаются в местных СМИ

В последние годы благодаря современному формату организации деятельности СМИ и коммуникаций истинные намерения сторон, осуществляющих клеветнические кампании против нашей страны, оперативно изобличаются в местных СМИ, в обществе усиливается устойчивое, естественное отторжение — информационный иммунитет — против потока негативных новостей.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, выступая на форуме под названием «Общественные процессы в плоскости медиа».

А. Исмаилов подчеркнул, что форум «Общественные процессы в плоскости медиа», проводимый с целью обсуждения общественно значимых тем в медийной повестке нашей страны, уже второй год подряд эффективно функционирует как платформа, формирующая диалог между государством и средствами массовой информации.

Источник: АЗЕРТАДЖ