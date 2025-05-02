Потап выпустил трек, с которым хотел представить Молдову на «Евровидении-2025» - ВИДЕО

Ранее украинский рэпер Потап, выступающий под псевдонимом Slavic Balagan, сообщил о своем намерении представить Молдову на международном песенном конкурсе «Евровидение» и оплатить поездку самостоятельно.

Сегодня он выпустил клип на песню «Opa», с которой хотел представить Молдову на международном песенном конкурсе «Евровидении-2025», в центре сюжета которого классическая шумная восточноевропейская свадьба, бесчисленные атрибуты которой артист, как отмечается в официальном пресс-релизе, посвященном этому проекту, по-доброму высмеивает в фирменном эксцентричном стиле.

«Opa - это то, что ты говоришь, когда всё летит к чёрту, но ты всё равно смеешься. Когда абсурд становится искусством, а безумие - новой нормой. В этом весь наш балкано-славянский дух. Восточная Европа — не география, а состояние души. И я хочу показать миру, как у нас принято жить. Opa!» - заявляет Потап.

Напомним, что проект Slavic Balagan - творческое альтер-эго украинского рэпера и продюсера Потапа, в прошлом - создателя и солиста дуэта Потап и Настя и группы MOZGI, с которым и покорил восточную Европу.

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