Фракция «Армения» готова присоединиться к импичменту Пашиняна

Оппозиционная парламентская фракция «Армения» заявила о готовности предоставить подписи своих депутатов для начала процедуры импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.

28 апреля члены движения «Мы не спим», основанного учредителем движения «Вето» Нареком Маляном, экс-послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьеру.

В заявлении фракции отмечается, что существуют веские политические и правовые основания для выражения недоверия Николу Пашиняну путем импичмента.

«С другой стороны, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в Национальном Собрании только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо минимум 54 голоса, что является простым большинством депутатов НС», - говорится в заявлении.

Во фракции назвали очевидным, что без мощного народного давления, сформированного на улице, невозможно обеспечить около двух десятков дополнительных голосов, необходимых для успеха импичмента, более того, даже такое давление в конечном итоге не гарантирует необходимое количество голосов.

«Фракция «Армения» единогласно подтверждает свою готовность предоставить подписи всех 28 своих депутатов для начала процесса импичмента, если инициаторы такого процесса смогут обеспечить подписи недостающих 8 депутатов, а также публично заявят о своей способности и ответственности обеспечить необходимую народную поддержку для успеха импичмента», - говорится в заявлении.

Источник: «Новости-Армения»