АПБА: В Азербайджане запрещен импорт и использование свыше 230 токсичных веществ
В Азербайджане государственными структурами обнаружено 14 полигонов захоронения пестицидов, оставшихся с советских времен, два из них уже очищены.
Об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности (АПБА) Баларагим Гулиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.
"Совместно с государственными структурами мы обнаружили 14 мест захоронения пестицидов, оставшихся с советского периода. В двух местах - в Агстафинском и Бейляганском районах мы уже провести очистку", - сказал он.
По его словам, АПБА совместно с предпринимателями подготовило список запрещенных к импорту и применению в Азербайджане токсичных веществ.
Гулиев отметил, что этот список уже утвержден кабинетом министров, в него включено свыше 230 наименований токсичных веществ.
Источник: Report