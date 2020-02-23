ЦИК аннулировал результаты голосования в 11 участках округа, где лидировал Фазаил Агамалы

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, были обсуждены обращения кандидатов от 60-го Сальян-Нефтчалинского ИО Айтен Гурбановой и Камиля Мусави.

После рассмотрения жалобы было принято решение об аннулировании результатов голосования на избирательных участках № 4, 5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 37 и 39 от этого округа.

Следует отметить, что победителем в этом округе является Фазаил Агамалы.



9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Эльшан Рустамов, М.К.