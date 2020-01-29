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ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах

Сегодня в 18:09 ~ 1 минута на чтение 107
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах

На сегодняшний день зарегистрированы 58434 местных наблюдателя в связи с досрочными парламентскими выборами.

Об этом сегодня заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на заседании комиссии.

По его словам, до сих пор аккредитацию прошли 429 международных наблюдателей.

«Аккредитация наблюдателей продолжается, поэтому их число будет расти», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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