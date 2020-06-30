«Цирк дю Солей» находится на грани банкротства из-за COVID-19

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Из-за кризиса, причиной которого стала пандемия коронавируса, «Цирк дю Солей» вынужденно уволил более трех тысяч сотрудников.

CNN сообщает, что всемирно известный «Цирк дю Солей» для защиты от банкротства в связи с коронакризисом намерен реструктурировать свой капитал с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний – цирк подал заявление в соответствующие органы на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства.

Свою несостоятельность на данный момент компания объясняет огромным сбоем и принудительным закрытием шоу в результате пандемии COVID-19 – в конце марта цирк приостановил все шоу из-за коронавируса, уволены 3500 сотрудников.

«В течение последних 36 лет «Цирк дю Солей» был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», − цитирует CNN генерального директора цирка Даниэля Ламарра.

Также известно, что цирк уже получил 300 миллионов долларов помощи от инвесторов для успешного перезапуска и оказания помощи пострадавшим сотрудникам и партнерам.

Феликс Вишневецкий