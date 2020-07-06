COVID-19: Индия вышла на третье место, обойдя Россию – ФОТО

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Число случаев заражения коронавирусом в Индии к 6 июля превысило показатели России. Страна вышла на третье место в мире.

По данным Института Джона Хопкинса, на сегодня в Индии более 697 тысяч зараженных. Больше – только в Бразилии (более 1,6 млн заболевших) и США (более 2,8 млн).

По данным мировых СМИ, за последние сутки в Индии прибавилось около 24 тысяч новых пациентов. Всего с начала пандемии в стране умерло около 19.700 человек. По показателю смертности Индия находится на восьмом месте в перечне стран мира.

За последние три дня в Индии регистрируется более 20 тысяч новых зараженных в день. Новые вспышки заражения произошли преимущественно в южных индийских штатах – Теленгана, Тамилнад и Карнатака, пишет ВВС. Активный рост заболевания начался после того, как месяц назад в Индии возобновили работу торговые центры, религиозные храмы и офисы.

В столице страны Нью-Дели пациентов начали лечить в духовном центре, который был переоборудован в карантинный приют и медучреждение. Здесь имеется около 10 тысяч койко-мест, многие из которых сделаны из картона, передает телеканал Euronews. Эта площадка размером в двадцать футбольных полей будет использоваться для лечения пациентов с легкими симптомами.

Правительство опасается, что к концу июля в Нью-Дели будет порядка полумиллиона заболевших. На сегодня число больных составляет 97 тысяч человек. Также, по данным телеканала, крупные вспышки заражения зафиксированы в Бомбее на западе Индии и в Ченнам на юго-востоке.

Школы, метро, кинотеатры, спортивные центры и бассейны в стране остаются закрытыми, международные рейсы приостановлены.

Совет медисследований Индии, ответственный за борьбу с пандемией COVID-19, ожидает итогов разработки вакцины от коронавируса уже к 15 августа – Дню независимости Индии. Добровольцев могут зарегистрировать к 7 июля, отмечает Euronews.

Однако главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью индийской онлайн-газете The Wire отметила, что реалистичнее ожидать к августу лишь некоторые результаты первого этапа разработки вакцины.

Общее число зараженных в мире, по данным на 6 июля, превышает 11,4 млн человек. Из них более 6 миллионов успешно преодолели болезнь, чуть более полумиллиона скончались.

Наибольшая смертность по-прежнему в США (около 130 тысяч случаев) и Бразилии (около 65 тысяч). Среди европейских стран наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Великобритании (более 44 тысяч), где карантинные меры в масштабах всей страны так и не были приняты.

Елена Остапенко