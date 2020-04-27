COVID-19 ставит на повестку дня реформу ВОЗ: президент Франции поддержал Трампа – ФОТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал президента США Дональда Трампа во мнении, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется реформирование.

К согласию по этому вопросу лидеры пришли во время телефонного разговора, который был посвящен динамике в глобальной борьбе с COVID-19, сообщил в Твиттере представитель пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

В своем сообщении он также отметил, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили намерение созвать совещание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом.

«Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию, - говорится в сообщении. – Стороны также согласились, что ВОЗ необходимо реформирование».

Президент США ранее неоднократно подвергал критике Всемирную организацию здравоохранения за некомпетентность в реагировании на пандемию нового коронавируса и чрезмерное фокусирование на интересах Китая, несмотря на то, что США делают в организацию самые крупные взносы.

США вносят в бюджет организации 400-500 млн долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая, сказал он.

По мнению Трампа, именно «некомпетентные рекомендации» ВОЗ в самом начале распространения инфекции привели к тому, то в США произошла столь масштабная вспышка заболевания (по данным на 27 апреля – более 965 тысяч заболевших, из которых более 50 тысяч человек скончались).

14 апреля Трамп объявил о временном прекращении финансовых взносов в ВОЗ. Финансирование организации остановлено до тех пор, пока в Вашингтоне не завершится расследование о «провалах в управлении» со стороны ВОЗ и роли организации «в распространении коронавируса».

Госсекретарь США Майк Помпео 23 апреля не исключил, что Вашингтон может никогда не восстановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, вместо этого начав работу по созданию альтернативной ей организации.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed positive developments in combating the coronavirus pandemic and progress toward reopening world economies. — Judd Deere (@JuddPDeere45) April 26, 2020

Евросоюз, Китай, Германия и ООН решение американского президента раскритиковали, полагая, что подобный шаг не оправдан в период пандемии, когда необходимы скоординированные усилия по сдерживанию заболевания. В России также считают, что ВОЗ справляется с задачей по координации стран в вопросах здравоохранения. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, критикой ВОЗ страны пытаются оправдать собственные промахи.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 22 апреля выразил мнение, что коронавирус останется надолго, в связи с чем попросил Соединенные Штаты продолжить финансирование.

«Я надеюсь, США понимают, эта инвестиция важна не только для того, чтобы помочь другим, но и для того, чтобы они сами оставались в безопасности», - сказал он, отметив тревожные тенденции к росту эпидемии в Африке, Центральной и Южной Америке, Восточной Европе, а также повторные вспышки заболевания в некоторых странах, которые первыми пережили эпидемию.

По данным на утро 27 апреля, в мире насчитывается около 3 млн зараженных коронавирусной инфекцией. Из них более 200 тысяч человек скончались от последствий заболевания. В Соединенных Штатах – наибольшее число случаев заражения и наибольшее количество смертей.

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Елена Остапенко, Э.Т.