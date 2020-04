COVID-19 ставит на повестку дня реформу ВОЗ: президент Франции поддержал Трампа – ФОТО

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал президента США Дональда Трампа во мнении, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется реформирование.

К согласию по этому вопросу лидеры пришли во время телефонного разговора, который был посвящен динамике в глобальной борьбе с COVID-19, сообщил в Твиттере представитель пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

В своем сообщении он также отметил, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили намерение созвать совещание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом.

«Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию, - говорится в сообщении. – Стороны также согласились, что ВОЗ необходимо реформирование».

Президент США ранее неоднократно подвергал критике Всемирную организацию здравоохранения за некомпетентность в реагировании на пандемию нового коронавируса и чрезмерное фокусирование на интересах Китая, несмотря на то, что США делают в организацию самые крупные взносы.

США вносят в бюджет организации 400-500 млн долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая, сказал он.

По мнению Трампа, именно «некомпетентные рекомендации» ВОЗ в самом начале распространения инфекции привели к тому, то в США произошла столь масштабная вспышка заболевания (по данным на 27 апреля – более 965 тысяч заболевших, из которых более 50 тысяч человек скончались).

14 апреля Трамп объявил о временном прекращении финансовых взносов в ВОЗ. Финансирование организации остановлено до тех пор, пока в Вашингтоне не завершится расследование о «провалах в управлении» со стороны ВОЗ и роли организации «в распространении коронавируса».

Госсекретарь США Майк Помпео 23 апреля не исключил, что Вашингтон может никогда не восстановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, вместо этого начав работу по созданию альтернативной ей организации.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed positive developments in combating the coronavirus pandemic and progress toward reopening world economies. — Judd Deere (@JuddPDeere45) April 26, 2020