COVID-19 в Европе: Франция в ожидании второй волны, в Германии вновь карантин - ФОТО

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На сегодняшний день в мире насчитывается 10,7 млн заболевших и 516 тыс. умерших от нового коронавируса.

Наиболее пострадавшей страной остаются США, значительно опережая другие страны мира по обоим показателям. Однако ситуация в Европе тоже остается напряженной.

Во Франции, которая с начала июня быстрыми темпами стала выходить из локдауна, ждут второй волны эпидемии. Власти страны рекомендуют компаниям и учреждениям сделать запас масок по меньшей мере на 10 недель.

С начала эпидемии в стране заболели почти 203 тыс. человек, умерли 29,8 тысячи.

В Германии строгий карантин снова введен в земле Северный Рейн-Вестфалия – самой густонаселенной в стране – после того, как на крупной скотобойне произошла вспышка заболевания.

Методы борьбы с эпидемией в Германии считаются самыми успешными в Европе в основном благодаря своевременно введенной масштабной системе тестирования. С начала эпидемии в стране заболели 195,7 тыс. человек, умерли почти 9 тысяч.

Самой пострадавшей от коронавируса страной Европы остается Великобритания, которая в отличие от остальной Европы не вводила карантинных ограничений в общенациональном масштабе, ограничившись локальными мерами и рекомендациями населению. Сегодня здесь 314 тысяч заболевших и более 43 тысяч умерших.

Несмотря на послабления, которые власти планируют ввести с 4 июля, ситуация с распространением вируса остается напряженной. На карантин закрыт город Лестер, где статистика COVID-19 пошла резко вверх.

Страна также переживает рекордное падение экономики за последние 40 лет – на 2,2% в период с января по март. При этом экономисты прогнозируют еще большее падение и не исключают рецессию. Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал провести в стране «инфраструктурную революцию», которая, по его словам, поможет Британии выбраться из кризиса.

На фото: медики Франции протестуют против недостаточной помощи со стороны государства в борьбе с пандемией. Источник: Би-би-си

Сербия снова ввела карантинные меры в некоторых регионах страны, после того как статистика заболеваемости вновь пошла вверх. Страна вошла в недавно согласованный Евросоюзом список наиболее безопасных для посещения стран, однако Австрия заявляет, что может ввести ограничения для приезжающих из Сербии.

Норвежский телеканал NRK сообщает, что веб-камеры пограничной службы Норвегии зафиксировали, как люди въезжают в страну из Швеции, несмотря на то, что Осло ввело жесткие ограничения на сообщение с соседней страной.

В публикации NRK сказано, что при помощи этих веб-камер можно было следить за тем, есть ли на границе полицейские посты, чем и воспользовались некоторые нарушители. После того, как журналисты связались с пограничной службой по этому вопросу, веб-камеры на границе были отключены.

Испания и Португалия в среду открыли общую границу. Наземное сообщение между этими странами было приостановлено три месяца назад. Долгое время Испания была самой пострадавшей от эпидемии страной Европы. На сегодняшний день там заболели около 250 тысяч человек (второе место в Европе после Британии), умерли более 28 тысяч (четвертый показатель в Европе).

Финальный матч Кубка Дании по футболу пришлось прервать из-за того, что фанаты одной из команд отказались социально дистанцироваться на трибунах. Полиции пришлось вывести со стадиона целую группу людей, после чего игра возобновилась.

Мальта начала принимать туристов из нескольких европейских стран. Британии среди них нет, хотя обычно именно отсюда прилетает 30% всех международных рейсов.