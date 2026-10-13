В США зафиксирован исторический бум инвестиций в искусственный интеллект

США переживают масштабную технологическую революцию, связанную с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Инвестиции в эту сферу могут превысить расходы на прежний бум вокруг телекоммуникаций, а также на строительство железных и автомобильных дорог, пишет Reuters.

Развитие ИИ привело к резкому росту фондового рынка и увеличению благосостояния американцев. Однако основную выгоду получили наиболее состоятельные граждане, тогда как большинство жителей США по-прежнему сталкиваются с высокой стоимостью жизни.

По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное благосостояние американских домохозяйств выросло на 16,5%, или примерно на $26 трлн. Однако только богатейший 1% населения увеличил свою долю в общем объеме богатства страны. Доля остальных 99% сократилась. При этом наименее обеспеченная половина американских домохозяйств получила менее $500 млрд от общего прироста благосостояния. Для этой группы рост составил около 10%.