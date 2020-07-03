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COVID-19: В США зафиксирован суточный рекорд заболеваемости - ФОТО

Сегодня в 10:37 ~ 2 минуты на чтение 124
COVID-19: В США зафиксирован суточный рекорд заболеваемости - ФОТО
В США зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости – 52 тысячи новых случаев за один день.  
 
Хуже всего ситуация в таких крупных штатах, как Техас, Флорида и Калифорния. Некоторые штаты снова ввели карантин. 
 
На фоне распространения инфекции Дональд Трамп изменил мнение о медицинских масках. Ранее он считал их бесполезными, но сейчас заявил, что поддерживает это средство защиты, хотя подчеркнул, что оно не является обязательным.  
 
«Я за маски целиком и полностью», - сказал Трамп в среду телекомпании Fox Business Network. Отвечая на вопрос, носил бы он сам маску или нет, президент сказал: «Если бы я оказался в трудной ситуации с людьми, то да, конечно».  
 
Трамп также сказал, что ему даже «немного нравится», как он выглядит в маске, и пошутил, что она делает его похожим на Одинокого рейнджера – персонажа американских вестернов, который борется с преступниками. 
 
Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил: если срочно не будет найден механизм сдерживания, эпидемия приобретет катастрофические масштабы. 
 
«Мы очень сильно пострадали, хуже, чем любая другая страна, и по числу заболевших, и по числу умерших. Сейчас мы столкнулись с проблемой: в то время, как правительство пытается вернуть страну в относительно нормальное русло и частично открывает бизнесы, в отдельных штатах наблюдается резкий скачок заболеваемости», - сказал Фаучи в интервью Би-би-си. 
 
Сравнивая меры, предпринятые в США и в Европе, он отметил, что многие европейские страны ввели локдаун в среднем на 97%, а в США - только на 50%, что и привело к дальнейшему распространению вируса. По его мнению, многим в США, особенно молодым людям, не хватает социальной ответственности. 
 
С начала эпидемии в США заболели почти 2,7 млн человек, умерли 128 тысяч. Это - худшие показатели в мире.
 
 
На фото: В одном из парков в Лос-Анджелесе желающим выдают наборы для тестирования на коронавирус. 

Источник: Би-би-си 

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