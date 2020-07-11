Депутат: ООН высоко оценила усилия азербайджанского государства

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Азербайджан является лидером Южного Кавказа в «Индексе целей в области устойчивого развития (ЦУР)» ООН за 2020 год – соответствующие данные содержатся в докладе ООН.

В мировом рейтинге ЦУР-2020 Азербайджан занимает 54-е место со средним баллом 72,6. Россия находится на 57-м месте, Грузия находится на 58-м месте, Иран – на 59-м, в то время как Армения – на 75-м месте. Казахстан находится на 65-м месте, Туркменистан – на 114-м.

Наиболее серьезный прогресс, с точки зрения экспертов ООН, Азербайджан показал в этом году по ЦУР 1 (борьба с бедностью). Также отмечено достижение целей по ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 7 (доступная и чистая энергия), ЦУР 11 (устойчивые города и сообщества), ЦУР 12 (устойчивое потребление и производство) и ЦУР 17 (партнерства для продвижения ЦУР).

Комментируя этот успех нашей страны, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев заявил 1news.az, что Азербайджан продолжил выполнение программ социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею последствия.

«Как мы видим, поэтому результаты борьбы с бедностью в Азербайджане были так высоко оценены ООН. Хочу подчеркнуть, что выполнение социальных программ находится под контролем президента Ильхама Алиева.

Даже в сложные дни пандемии государство реализует все взятые на себя обязательства. И Госнефтефонд Азербайджана и госбюджет продолжают финансировать программы, направленные на поддержку населения, и прежде всего тех, кто пострадал в результате последствий пандемии. Делается это в полном объеме, без изменений, несмотря на резкое падение цен на нефть.

Азербайджан сохранил на высоком (допандемийном) уровне все показатели социальной поддержки граждан. И высокая оценка усилий азербайджанского государства со стороны ООН заслуженно отражает эту масштабную работу.

Также хочу отметить, что Президент Ильхам Алиев проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне, Азербайджан выдвигает инициативы, необходимые для усиления международной солидарности, объединения мира в глобальной борьбе с коронавирусом», - подчеркнул депутат.

Тимур Рзаев

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