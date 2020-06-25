Вугар Байрамов: Азербайджан является лидером в регионе в отчете ООН 

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Азербайджан является лидером Южного Кавказа в «Индексе целей в области устойчивого развития (ЦУР)» ООН за 2020 год – соответствующие данные содержатся в докладе ООН.

В мировом рейтинге ЦУР-2020 Азербайджан занимает 54-е место со средним баллом 72,6. Россия находится на 57-м месте, Грузия находится на 58-м месте, Иран – на 59-м, в то время как Армения – на 75-м месте. Казахстан находится на 65-м месте, Туркменистан – на 114-м.

Наиболее серьезный прогресс, с точки зрения экспертов ООН, Азербайджан показал в этом году по ЦУР 1 (борьба с бедностью). Также отмечено достижение целей по ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 7 (доступная и чистая энергия), ЦУР 11 (устойчивые города и сообщества), ЦУР 12 (устойчивое потребление и производство) и ЦУР 17 (партнерства для продвижения ЦУР).

Комментируя этот успех нашей страны, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Байрамов заявил 1news.az, что вышеупомянутый отчет считается одним из самых авторитетных в мире.

«При подготовке отчета используются отличные индикаторы, и все экономические, социальные и другие реформы, макроэкономические показатели находят в нем отражение.

Очень радует то, что Азербайджан является страной-лидером региона в этом отчете, опережая Россию и Турцию, имея более высокий средний бал по сравнению со странами региона, Восточной Европы и Центральной Азии.

Улучшение позиции Азербайджана в отчете является закономерным результатом проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева экономических и социальных реформ, являясь их международной оценкой. Эти реформы развивают экономику, укрепляют социальное обеспечение.

В 2019 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой и под их руководством были реализованы два социальных пакета, которые позволили в два раза увеличить сумму минимальной и среднемесячной зарплаты, на 93% увеличить сумму минимальной пенсии, что позволило улучшить социальные индексы, усилить социальную защиту граждан.

Социальные программы реализуются, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса и волатильность цен на нефть. Увеличена сумма средств, выделенных на социальные программы. Это говорит о том, что поступательное, устойчивое развитие является для Азербайджана приоритетом.

Проводимые реформы являются залогом развития республики в ближайшие годы, приведут к еще большему снижению уровня бедности, укреплению механизма социальной защиты граждан», - подчеркнул Вугар Байрамов.

Тимур Рзаев