Директор бакинской школы пожаловался в полицию на мужчину, ударившего сына-школьника

Яркую гражданскую позицию проявил директор средней школы №328, расположенной в поселке Кешля на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в школе, 3 октября родители обратились в школу и сообщили, что стали свидетелями того, как отец ученика третьего класса ударил его на улице.

Руководство школы незамедлительно сообщило об этом факте в полицию.

У пришедшего затем в школу ребенка на лице были следы от побоев.

Руководство школы побеседовало с родителями ребенка, его отец заявил, что ударил сына, потому что тот выбежал на дорогу. При этом в школе ученик характеризуется как примерный, он хорошо учится.

В свою очередь, в Управлении полиции Низаминского района Баку 1news.az сообщили, что в полицию обратился директор школы Асиф Набиев.

«По факту уже ведется разбирательство, по итогам которого инциденту дадут правовую оценку», - подчеркнули в управлении.

Тимур Рзаев