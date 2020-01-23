Дорожная полиция Азербайджана: Полицейский-взяточник с нашумевшего видео уже умер - ФОТО

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировало распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором заснято, как полицейский берет взятку у водителя в городе Ширван.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, сотрудник полиции, заснятый в видеоролике, был уволен из органов внутренних дел 14 мая 2018 года.

«В том же году он скончался», - заявил К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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