1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Дорожная полиция Азербайджана: Полицейский-взяточник с нашумевшего видео уже умер - ФОТО

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 375
Дорожная полиция Азербайджана: Полицейский-взяточник с нашумевшего видео уже умер - ФОТО

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировало распространяемый в социальных сетях видеоролик, на котором заснято, как полицейский берет взятку у водителя в городе Ширван.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, сотрудник полиции, заснятый в видеоролике, был уволен из органов внутренних дел 14 мая 2018 года.

«В том же году он скончался», - заявил К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Вилаят Эйвазов уволил полицейского за взятку - ВИДЕОФАКТ

375

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены