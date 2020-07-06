Дорожная полиция о массовых штрафах, выписанных имевшим разрешение на портале icazə.e-gov.az

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Накануне, в воскресенье, 5 июля, многие граждане были оштрафованы сотрудниками Дорожной полиции.

Дело в том, что часть разрешений на работу в условиях жесткого карантина была аннулирована Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, но сами граждане не получили извещения об этом. В результате, выехав на машине по, как они думали, действительному рабочему разрешению, все эти люди были остановлены сотрудниками Дорожной полиции и оштрафованы на 200 манатов, так как их разрешения оказались недействительными (аннулированными).

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что сотрудники Дорожной полиции не виновны в ней.

«Согласно правилам карантина, если имени гражданина нет в портале icazə.e-gov.az (то есть он не имеет рабочего разрешения на право передвигаться в период карантина), это считается нарушением особого карантинного режима и влечет административное наказание. О каком снисхождении может идти речь, если сотрудники Дорожной полиции лишь выполняют требования закона?

Каждый должен сам проверять, есть его имя в портале или нет, уточнять это со своим руководством (работодателем). И только после этого покидать место проживания или пребывания», - подчеркнул К.Алиев.

Напомним, что в постановлении Кабинета министров Азербайджана от 19 июня 2020 года «О дополнительных мерах по усилению особого карантинного режима» определены сферы деятельности, функционирование которых разрешено.

Выдача разрешений сотрудникам, занятым в этих областях, осуществляется на основании заявления работодателей на портале icazə.e-gov.az в соответствии с областями, определенными соответствующим постановлением Кабинета министров и «Классификацией видов экономической деятельности» Госкомстата. Разрешения выдаются с учетом требований к сферам деятельности, в которых численность работников ограничена в соответствии с постановлением Кабинета министров №220 от 25 июня 2020 года.

В целях предотвращения злоупотреблений этой системой, снижения риска заражения граждан, как уже неоднократно предупреждалось, Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям некоторые разрешения для учреждений, в которых превышен указанный лимит, были аннулированы.

Тимур Рзаев

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