Дорожная полиция: Тех, кто не оплатит штрафы, уже не выпустят из Азербайджана

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил о начале нового этапа борьбы с теми, кто не оплачивает штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщил 1news.az сам Кямран Алиев, на пограничных контрольно-пропускных пунктах Азербайджана начался процесс выявления неплательщиков штрафов за совершенные нарушения правил дорожного движения.

«Пока они не оплатят штрафы, им запрещен выезд из страны. Только после оплаты штрафов можно покинуть границы Азербайджана.

Нами созданы все условия для оплаты штрафов на границе, поставлены соответствующие терминалы», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.