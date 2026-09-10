Reuters: Инфантино может рассчитывать на переизбрание

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может рассчитывать на достаточное количество голосов на выборах главы организации для переизбрания.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кандидатуры должны быть выдвинуты до 18 ноября. Выборы пройдут в марте 2027 года.

По информации источника, противники Инфантино обдумывают смену стратегии, так как пока не появилось ни одного оппонента, который бы заручился серьезной поддержкой. Отмечается, что еще несколько недель назад высокопоставленные футбольные функционеры считали положение Инфантино безнадежным, однако с тех пор ситуация резко изменилась в пользу швейцарца.

В июле стало известно, что Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. В частности, предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Позднее поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других национальных федераций.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. Позднее его дважды переизбрали на безальтернативной основе.