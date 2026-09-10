Баку и Киев обсуждают трехстороннее сотрудничество с ООН в сфере разминирования

Украина заинтересована в изучении опыта Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования в условиях городской застройки и подготовки освобожденных от мин территорий к последующему восстановлению.

Как сообщили в министерстве экономики и окружающей среды Украины, данный вопрос обсуждался в ходе встречи председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с руководителем Управления по вопросам гуманитарного разминирования при Минэкономики Украины Дмитрием Паньшиным.

Встреча состоялась в рамках IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку, проходившей 2-3 сентября.

Стороны в ходе встречи обсудили расширение совместных проектов и обмена практическим опытом.

В частности, украинская сторона выразила интерес к азербайджанскому опыту гуманитарного разминирования городских территорий и их подготовки к дальнейшему восстановлению. Помимо этого, стороны обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в формате Украина–Азербайджан–ООН.

Украинская сторона также пригласила ANAMA принять участие в Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2026), которая состоится в середине ноября в Брюсселе.

Кроме того, в ходе Бакинской конференции Украина усилила взаимодействие с представителями национальных органов по противоминной деятельности других государств, затронутых проблемой минного загрязнения. Обсуждалось более широкое использование их практического опыта при формировании международных механизмов, обучающих программ и подходов к содействию в области противоминной деятельности.

"Украина заинтересована в усилении сотрудничества со странами, которые также столкнулись с минным загрязнением. Важно, чтобы именно потребности, приоритеты и практический опыт таких стран определяли основные подходы в сфере противоминной деятельности, а международные партнеры и доноры поддерживали их реализацию", - отметил Дмитрий Паньшин.