Сегодня ночью Алжир закроет небо для самолетов ОАЭ

Алжир с 00:00 по местному времени 11 сентября закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в ОАЭ, на прилет и вылет.

Об этом сообщило алжирское министерство национальной обороны.

Согласно заявлению, «исключение составят гражданские коммерческие рейсы ОАЭ, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и из него». Эти рейсы будут продолжаться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце 2026 года.