В Баку обсуждена повестка сотрудничества Азербайджана и ЕС

Вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, перспективы развития партнерства, а также текущая ситуация в регионе и работа по укреплению регионального мира и стабильности обсуждены на встрече министра иностранных дел республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно в Баку.

По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, стороны рассмотрели дальнейшее развитие институциональных и правовых рамок отношений между Азербайджаном и ЕС, завершение переговоров по документу о приоритетах двустороннего партнерства, а также перспективы переговорного процесса по новому двустороннему соглашению.

В ходе встречи была предоставлена информация об обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе, шагах, предпринимаемых в направлении нормализации и укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

Была подчеркнута значимость обсуждений, проведенных в рамках встречи лидеров Азербайджана и Армении, состоявшейся в августе текущего года в Бишкеке, с точки зрения продвижения повестки регионального мира.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями о работе, проводимой в регионе в сфере энергетики и коммуникаций, а также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.