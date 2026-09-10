В Иране заявили об ударе по американскому разведывательному дрону в Ормузе
Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Сардар Азмаи заявил о поражении американского безэкипажного катера в Ормузском проливе, сообщает IRIB.
«ВМС КСИР поразили один из беспилотных морских аппаратов противника с бортовым номером 5838, типа Saildrone, в районе входа в стратегический пролив Ормуз, сорвав его агрессивную миссию», — приводит гостелекомпания слова Азмаи.
Командующий КСИР заявил, что Ормузский пролив закрыт и находится под контролем иранских сил.
«Любые действия враждебного характера будут пресечены», — подчеркнул Азмаи.
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