В Иране заявили об ударе по американскому разведывательному дрону в Ормузе

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Сардар Азмаи заявил о поражении американского безэкипажного катера в Ормузском проливе, сообщает IRIB.

«ВМС КСИР поразили один из беспилотных морских аппаратов противника с бортовым номером 5838, типа Saildrone, в районе входа в стратегический пролив Ормуз, сорвав его агрессивную миссию», — приводит гостелекомпания слова Азмаи.

Командующий КСИР заявил, что Ормузский пролив закрыт и находится под контролем иранских сил.

«Любые действия враждебного характера будут пресечены», — подчеркнул Азмаи.