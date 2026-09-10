Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку как государственному, состоявшихся 6 сентября.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ), участники выпускного экзамена могут ознакомиться со своими результатами, а также с графическим изображением бланка ответов на соответствующей странице. Для этого необходимо ввести «номер дела» — 8-значный код ученика — и номер документа, удостоверяющего личность, либо FIN-код.

Результаты экзамена по азербайджанскому языку как государственному доступны на этой странице.

Кроме того, узнать общий балл по каждому предмету можно посредством SMS. Для этого необходимо отправить на номер 7727 код, указанный в пропускном листе, используя номера операторов Azercell, Bakcell или Nar.

В ГЭЦ также будет работать Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена. Зарегистрироваться для обращения в комиссию можно будет с 10:00 11 сентября до 17:00 12 сентября, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ.

Участники, не зарегистрировавшиеся в установленный срок, не смогут обратиться в Апелляционную комиссию позднее.

Напомним, 6 сентября 2026 года ГЭЦ провёл дополнительный экзамен для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах текущего года.