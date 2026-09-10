 Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

First News Media19:30 - Сегодня
Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку как государственному, состоявшихся 6 сентября.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ), участники выпускного экзамена могут ознакомиться со своими результатами, а также с графическим изображением бланка ответов на соответствующей странице. Для этого необходимо ввести «номер дела» — 8-значный код ученика — и номер документа, удостоверяющего личность, либо FIN-код.

Результаты экзамена по азербайджанскому языку как государственному доступны на этой странице.

Кроме того, узнать общий балл по каждому предмету можно посредством SMS. Для этого необходимо отправить на номер 7727 код, указанный в пропускном листе, используя номера операторов Azercell, Bakcell или Nar.

В ГЭЦ также будет работать Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена. Зарегистрироваться для обращения в комиссию можно будет с 10:00 11 сентября до 17:00 12 сентября, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ.

Участники, не зарегистрировавшиеся в установленный срок, не смогут обратиться в Апелляционную комиссию позднее.

Напомним, 6 сентября 2026 года ГЭЦ провёл дополнительный экзамен для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах текущего года.

Поделиться:
278

Актуально

Мнение

Перед лицом новых вызовов: как Азербайджан будет укреплять продовольственную ...

Политика

Баку и Киев обсуждают трехстороннее сотрудничество с ООН в сфере разминирования

Политика

В Баку обсуждена повестка сотрудничества Азербайджана и ЕС

Мнение

От безопасности еды до новых рынков: какие задачи решит новая Госпрограмма по ...

Общество

В Наримановском районе жители пожаловались на опасный электропровод — ВИДЕО

На столичной дороге идут ремонтные работы, образовалась пробка

Азербайджанка получила высокую должность в США

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Последние новости

В Наримановском районе жители пожаловались на опасный электропровод — ВИДЕО

Сегодня, 21:20

На столичной дороге идут ремонтные работы, образовалась пробка

Сегодня, 21:00

Перед лицом новых вызовов: как Азербайджан будет укреплять продовольственную безопасность

Сегодня, 20:53

ВС России нанесли удар по Павлограду: 4 человека погибли, более 60 получили ранения

Сегодня, 20:40

Азербайджанка получила высокую должность в США

Сегодня, 20:20

Баку и Киев обсуждают трехстороннее сотрудничество с ООН в сфере разминирования

Сегодня, 20:00

В Азербайджане подорожали эти продукты

Сегодня, 19:45

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

Сегодня, 19:30

В Имишли предотвратили брак несовершеннолетней с 31-летним мужчиной

Сегодня, 19:15

Лукашенко: у нас страна превратилась в казино

Сегодня, 19:00

Мать убитой в Турции 146 ударами ножниц азербайджанки требует сурового наказания для зятя

Сегодня, 18:45

Брат и сестра из Азербайджана погибли в ДТП в России

Сегодня, 18:30

Конгрессмен США: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено раньше

Сегодня, 18:15

В Азербайджане планируют построить приюты для бездомных животных

Сегодня, 18:04

Хуситы взяли аль-Муху

Сегодня, 18:00

В Кремле назвали ОАЭ возможным местом нового раунда переговоров по Украине

Сегодня, 17:55

От газа к геополитике: новый энергетический маршрут Азербайджана

Сегодня, 17:52

В Баку обсуждена повестка сотрудничества Азербайджана и ЕС

Сегодня, 17:45

Ответ МЧС по поводу фасада “Sabah Residence”: «Не входит в наши полномочия по контролю» - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

Граница прежде инфраструктуры: как TRIPP может ускорить делимитацию между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 17:22
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10