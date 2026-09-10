Перед лицом новых вызовов: как Азербайджан будет укреплять продовольственную безопасность

Продовольственная безопасность сегодня — это уже не только вопрос того, достаточно ли в стране продуктов.

На нее одновременно влияют изменение климата, глобальные риски, состояние производства и поставок, требования к качеству и безопасности пищевой продукции, а также способность государства быстро получать и анализировать информацию.

Поэтому устойчивость продовольственной системы все больше зависит не от одного показателя, а от того, насколько слаженно работают все ее элементы.

Именно такой подход заложен в новой Государственной программе по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027–2032 годы, утвержденной сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева.

По мнению депутата Милли Меджлиса, члена парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, одна из главных отличительных особенностей нового документа заключается в комплексной оценке текущего положения дел.

«Принятие новой государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане позволит применить системные подходы в этой сфере. Главная особенность программы заключается в том, что она всесторонне анализирует ситуацию в данной области. С одной стороны, в ней особо отмечены достижения последних лет, а с другой — существующие риски, недоработки и вызовы. Это свидетельствует о том, что документ является важным с точки зрения объективной и верной оценки ситуации», — сказал он 1news.az.

Такой подход важен прежде всего потому, что продовольственная безопасность не может строиться исключительно на достигнутых результатах. Условия, в которых функционирует аграрный и продовольственный сектор, меняются, а вместе с ними меняются и потенциальные угрозы. Сильная система должна учитывать не только то, что уже удалось обеспечить, но и то, что способно повлиять на нее в будущем.

От оценки ситуации — к управлению рисками

В этом смысле новая программа выходит за рамки простого перечня существующих проблем.

Как отмечает Вугар Байрамов, в документе рассматриваются как глобальные тенденции и вызовы, так и их возможное влияние на продовольственную безопасность Азербайджана.

Это особенно актуально в условиях, когда продовольственные системы разных стран все сильнее зависят от процессов, происходящих далеко за пределами их национальных границ. Изменение климата, природные и экономические риски могут создавать дополнительную нагрузку на производство и обеспечение населения продовольствием.

Поэтому задача государства заключается не только в реагировании на уже возникшие проблемы. Не менее важно заранее понимать, где находятся потенциальные уязвимости и какие меры позволяют их снизить.

«В новой программе в виде отдельной матрицы обоснованы сильные стороны и направления, над которыми предстоит дополнительно поработать, а также передовая практика. С этой точки зрения документ подготовлен в соответствии с международными стандартами, и его главная цель — добиться укрепления продовольственной безопасности путем оценки текущей ситуации и учета актуальных вызовов», — сказал депутат.

Именно здесь проявляется одно из ключевых значений Госпрограммы: она предлагает смотреть на продовольственную безопасность как на постоянно развивающуюся систему, которую необходимо регулярно оценивать и адаптировать к новым условиям.

Безопасность продуктов — это не только производство

При этом продовольственную безопасность нельзя сводить исключительно к объемам сельскохозяйственного производства. Не менее важны качество продуктов, соблюдение установленных требований, контроль на различных этапах и возможность проследить путь продукции.

По словам Вугара Байрамова, новая программа предусматривает полное применение критериев и нормативов, связанных с пищевыми продуктами, цифровизацию соответствующих процессов и усиление контроля.

Это означает переход от разрозненного контроля к более последовательной системе, в которой данные и информация становятся важным инструментом управления. Чем прозрачнее процессы и чем быстрее можно получить необходимую информацию, тем эффективнее можно выявлять проблемы и реагировать на них.

Цифровизация в данном случае имеет практическое значение. Она позволяет сделать процессы более прозрачными, повысить качество учета и создать основу для более эффективного контроля. В конечном итоге речь идет о том, чтобы безопасность продукции обеспечивалась не только на уровне отдельных проверок, но и благодаря самой организации системы.

Такой подход особенно важен для потребителя. Для него продовольственная безопасность проявляется в конкретном результате — в качестве и безопасности продуктов, которые оказываются на столе.

Почему климат становится фактором продовольственной безопасности

Еще один важный аспект программы связан с обеспечением страны продовольствием на фоне растущих глобальных рисков.

Климатические изменения делают этот вопрос более сложным. Изменение природных условий способно влиять на сельскохозяйственное производство, доступность ресурсов и стабильность поставок. Поэтому продовольственная безопасность все больше требует не только развития производства, но и готовности к различным сценариям.

Как отметил Вугар Байрамов, «глобальные риски порождают определенные вызовы в этой сфере, а изменение климата еще больше усиливает их».

В таких условиях особенно важен системный мониторинг. Государство должно иметь возможность оценивать ситуацию, видеть возникающие риски и понимать, насколько эффективны предпринимаемые меры.

Именно поэтому программа предусматривает конкретные мероприятия, результаты которых, по словам депутата, можно будет отслеживать и оценивать. Это принципиально меняет сам подход: речь идет не только о том, чтобы принять меры, но и о том, чтобы понимать их результативность.

Что это означает на практике

Значимость новой Госпрограммы, таким образом, заключается не в одном отдельном направлении. Ее задача — связать между собой несколько элементов продовольственной безопасности: качество и безопасность пищевой продукции, нормативные требования, контроль, цифровизацию, обеспечение продовольствием и оценку рисков.

Такой комплексный подход позволяет перейти от решения отдельных вопросов к формированию единой системы.

Для Азербайджана это имеет особое значение и с точки зрения долгосрочной устойчивости. Чем больше факторов одновременно влияет на продовольственную систему, тем меньше возможностей полагаться на один инструмент или одно решение. Необходимо постоянно сопоставлять внутреннюю ситуацию с глобальными тенденциями, учитывать новые вызовы и при необходимости корректировать меры реагирования.

В этом отношении новая программа задает не только конкретные направления работы на 2027–2032 годы, но и сам принцип дальнейшего развития сферы: решения должны основываться на оценке реальной ситуации, данных и понимании будущих рисков.

Вугар Байрамов считает принятие документа началом принципиально нового этапа в обеспечении продовольственной безопасности Азербайджана. По его словам, программа позволит предпринять новые шаги с учетом как глобальных вызовов, так и текущей ситуации в стране. «Естественно, все это приведет к более надежной защите продовольственной безопасности в Азербайджане», — заявил Вугар Байрамов.

В конечном счете речь идет о гораздо более широком вопросе, чем просто продовольственное обеспечение. Надежная продовольственная система — это способность страны сохранять устойчивость тогда, когда внешние условия меняются, риски усиливаются, а требования к качеству и безопасности продукции растут.

Новая Госпрограмма призвана выстроить именно такую систему — более последовательную, контролируемую и способную реагировать на вызовы до того, как они превратятся в серьезную проблему. Ее практическое значение будет определяться тем, насколько эффективно заложенные в документе меры превратятся в работающие механизмы.

Именно поэтому продовольственная безопасность сегодня — это вопрос не только того, что есть на полках магазинов, но и насколько надежно защищена вся система, которая обеспечивает появление этих продуктов на столе.