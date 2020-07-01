Эльмар Мамедъяров: «Быстрое распространение вируса является серьезным вызовом для всего человечества»

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«Быстрое распространение вируса является серьезным вызовом для всего человечества, поскольку c каждым днем увеличивается количество болезней и жертв в мире, которые приводят к непоправимому ущербу для здоровья и благосостояния людей».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров, выступая на видеоконференции «Закройте цифровое разделение: цифровой ответ на COVID-19».

Министр отметил, что пандемия коронавируса дала возможность оценить необходимость расширения использования цифровых технологий для создания устойчивых ответных мер в подобных ситуациях.

«Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана во время пандемии запустило единую цифровую платформу, которая делает электронные услуги доступными для всех», - отметил он.

«Чтобы обеспечить устойчивость образовательного процесса, была внедрена всесторонняя система дистанционного обучения», - подчеркнул Эльмар Мамедъяров.

Он также сказал о создании электронной платформы, позволяющей гражданам покидать свои дома во время карантина.

Эльшан Рустамов