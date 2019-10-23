Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Ирана

В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, который проходит в Баку, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

По их словам, взаимное уважение и доверие, существующее между главами двух государства, играют решающую роль в азербайджано-иранских отношениях.

Глава МИД Ирана выразил благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и организацию на высоком уровне очередного саммита Движения неприсоединения.

Во время беседы было отмечено, что развивающееся региональное сотрудничество открывает широкие возможности как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Также главы МИД обсудили глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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