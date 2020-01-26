Елена Эйвазлы-Сидоренко отказалась от дальнейшего участия в выборах - ФОТО - ВИДЕО

«С сожалением сообщаю, что вынуждена отозвать свою кандидатуру», - написала на своей странице кандидат в депутаты, известный журналист Елена Эйвазлы-Сидоренко.
Она была кандидатом в депутаты от 73-го избирательного округа города Лянкяран.
«Кто-то будет меня критиковать, а кто-то меня поймет. Я знаю, что я и моя команда готовились к этому процессу выборов. Мы попытались представить гражданам современную избирательную кампанию», - отметила Елена Эйвазлы-Сидоренко, подчеркнув, что по отзывам может судить, что это у них получилось.
Предвыборный ролик Елены Эйвазлы-Сидоренко
Она отметила, что посоветовалась со своей семьей и, принимая во внимание определенные проблемы, решила прекратить избирательную кампанию.
«В эти дни Лянкяран стал для меня настоящим домом, а лянкяранцы стали моей семьей. Я очень рада, что теперь в Лянкяране могу пойти не в один, а в сотни домов, как в свой. В своей будущей деятельности постараюсь быть полезной для Лянкярана».
Е.Эйвазлы-Сидоренко также пожелала реализации проводимых реформ и дальнейшего развития Азербайджана.
В конце она обратилась с просьбой, чтобы никто не связывался с ней для дополнительных комментариев и деталей.
На данный момент, по данным сайта ЦИК, из 73-го избирательного округа остаются восемь кандидатов: Гюльоглан Багиров, Мурад Джафаров, Эмин Ахедов, Гардашхан Азизханлы, Севда Ибрагимова, Баба Меммедли, Руфат Гулиев, Ядигяр Садыглы.
При этом нужно отметить, что в данном округе баллотирующийся Руфат Гулиев является депутатом предыдущего созыва.
Следует отметить, что это не первый кандидат, который отозвал свою кандидатуру от участия в парламентских выборах. Ранее 237 зарегистрированных кандидатов отозвали свои кандидатуры.
Для участия во внеочередных выборах подали заявки 2431 человек. В настоящее время число кандидатов в депутаты составляет 1400.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
А.А., М.К.