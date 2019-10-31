Эмилия Кларк назвала виновника появления стаканчика с кофе в «Игре престолов» - ФОТО - ВИДЕО

Исполнительница роли Дейнерис Таргариен в культовой фентэзи саге «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк расставила все точки над «i» в вопросе того, как стаканчик с кофе появился в четвертом эпизоде финального сезона.

Став гостьей «Ночного шоу с Джимми Фэллоном», Э.Кларк назвала истинного виновника в киноляпе, который обсуждается по сегодняшний день – подробнее об этом читайте здесь.

«Правда такова - у нас недавно была вечерника перед «Эмми», и Хилл Конлет, который играет Вариса, сидел рядом со мной. Он отвел меня в сторону и сказал: «Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Это был мой стаканчик с кофе. Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета - он сам сказал. Он такой: «Думаю да, прости, дорогая, не хотел ничего говорить, потому что все винили тебя. И я такая: «Что?!» - рассказала Э.Кларк.

Актриса подчеркнула, что Х.Конлет в тот момент мог быть пьян, но подчеркнула, что актер действительно сказал ей о своей вине в появлении стаканчика кофе, который мгновенно превратился в интернет-мэм.

Эмилия Кларк в роли Дейнерис Таргариен

Хилл Конлет в роли Вариса

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В.Ф, Г.Р.