EMIN собрал 17 миллионов в помощь семьям, пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» - ФОТО

На днях народный артист Азербайджана EMIN выступил с благотворительным концертом в российском городе Кемерово.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Crocus Group, вся сумма с проданных билетов концерта, 818 000 рублей (около 218.000 AZN), будет распределена между Кузбасским Фондом «Детское сердце», детским домом «Родник», а также помощь будет оказана Владу Цыганову с редким заболеванием - синдромом Кернса-Сейра.

В рамках своего визита в Кемерово EMIN побывал в Парке Ангелов, построенном на месте ужасной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», произошедшей 25 марта 2018 года.

Как оказалось, еще в прошлом году народный артист со своими друзьями собрали 17 135 038 рублей (более 455.000 AZN) для пострадавших семей, и сейчас вместе с Фондом Муслима Магомаева и Кемеровским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»» осуществляется помощь шести семьям из поселка Трещевский, чьи дети погибли при пожаре.

Отмечается, что на сегодняшний день средства потрачены на ремонт жилых помещений, установку бытовых построек, приобретение сельскохозяйственной техники и домашнего скота, установку детских площадок и других нужд семей.

Перед концертом EMIN встретился с семьями пострадавших и пригласил всех на свой концерт – жители Кемерово встретили артиста и его музыкантов очень тепло: полным залом и искренними аплодисментами.

Напомним, что на днях EMIN открыл в столице России кафе, в котором пожилым людям предоставляются бесплатные обеды – более подробнее об этом читайте здесь.

Ф.В, Г.Р.