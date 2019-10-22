Эмин Агаларов открыл кафе, в котором будет бесплатно кормить обедом пожилых людей – ФОТО

В столице России открылось кафе «Добродомик», где люди пожилого возраста смогут получать бесплатные горячие обеды каждый будний день.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Crocus Group, московский «Добродомик» реализован по инициативе Эмина Агаларова и основателей проекта - Александры Синяк и Евгения Гершевича, все трое лично встречали первых гостей новооткрывшегося заведения.

Утром и вечером кафе работает в обычном режиме для всех желающих - так благотворительный проект зарабатывает средства, за счет которых пожилые люди смогут получать бесплатные обеды; каждый посетитель, заплатив за еду, становится участником благотворительного проекта.

В кафе продумано все для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями - проект входит в состав холдинга Restaurants by Crocus Group.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Crocus Group