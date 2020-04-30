Эюб Гусейнов предупредил граждан: В Азербайджане продают опасные маски и поддельный спирт

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В местных соцсетях появились сообщения о том, что в некоторых аптеках, якобы, продают поддельные медицинские маски. Они слишком тонкие, странно пахнут и не совсем похожи на новые.

По словам председателя Союза свободных потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, эта информация не совсем точная:

- Маски, на которые жалуются потребители, реализуются не через аптеки. Сегодня ситуация с обеспечением медицинскими масками в стране стабилизировалась, однако на окраинах Баку, а также в районах люди продолжают покупать маски у каких-то случайных людей, то есть, «с рук». Именно на такие маски нам поступали жалобы. Как нам удалось выяснить, некоторые «предприимчивые» люди, желая заработать в сложный период карантина, собирали уже использованные медицинские маски по мусорным бакам и урнам, стирали их и чем-то обрабатывали, и вновь продавали людям.

Поэтому я призываю всех ни в коем случае не покупать маски где-либо, кроме аптек. А использованные маски перед тем, как выбросить, обязательно либо разрезать на части, либо рвать, чтобы подобные мошенники не могли их пытаться продать кому-то снова.

Вообще всегда при повышении спроса на какую-либо продукцию на рынке появляется множество подделок. Но в данном случае эти подделки опасны для здоровья и даже жизни.

Так, гораздо большую опасность представляет собой спирт, который продается в некоторых магазинах, торгующих алкогольной продукцией. Этот спирт позиционируется как безопасный даже для внутреннего употребления, для приготовления каких-то напитков, а люди чаще покупают его из-за большого объема тары, а также потому, что считают его более чистым, нежели аптечный. На бутылках написано: «İçməli spirt», он выпускается под торговой маркой «Göy-göl şərab». Что интересно, часть этого спирта имеет акцизную марку, а часть – реализуется без нее. Я специально приобрел несколько бутылок такого спирта. Поллитровая бутылка – без акцизной марки, а 250 мл – с акцизной маркой. На них написаны номера телефонов, которые принадлежат вовсе не фирме-производителю. По одному из номеров вообще отвечают хозяева какой-то квартиры, которым, по их словам, уже надоели звонки с возмущениями некачественным спиртом. Получается, что эта продукция – поддельная. И она однозначно представляет опасность для потребителей. В ближайшее время наш Союз обязательно разберется в этой ситуации, а также мы обратимся в соответствующие структуры с призывом проверить как продавцов, так и поставщиков данной опасной продукции. Потребителей же я призываю к бдительности.

Обязательно требуйте наличие акцизной марки на любой приобретаемой продукции. И в случае каких-либо сомнений, обязательно обращайтесь к нам, - резюмировал Э.Гусейнов.

Натали Александрова