Фарид Шафиев: Не существует такого понятия, как «народ Нагорного Карабаха»

В связи с комментариями министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Ереване необходимо вновь обратиться к базовым документам по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в частности, к решению Совещания по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ныне - ОБСЕ) от 24 марта 1992 года в Хельсинки.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии председателя Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева.

«В них определяется, что участниками Конференции в Минске, которая должна была стать форумом для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта, являются «Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика и Швеция».

Важно, что далее отмечается, что «избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее председателем в качестве заинтересованных сторон после консультации с участвующими в Конференции государствами», - отметил глава Центра.

Сторонами - государствами конфликта являются Армения и Азербайджан, а избранные и другие представители Нагорного Карабаха, в данном случае азербайджанская и армянская общины региона могут быть вовлечены в переговорный процесс по мере прогресса, который, к сожалению, ныне не наблюдается, подчеркнул он.

«Таким образом, о так называемом «народе Нагорного Карабаха» речь не идет, так как не существует такого понятия в рамках принятых международно-правовых документов. В свете юридически обязательных четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. В 2015 году Европейский суд по правам человека в деле «Чирагов и другие против Армении» постановил, что Армения осуществляет контроль над территорией Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Как это было неоднократно отмечено Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, урегулирование конфликта, в том числе реализация права на самоопределение, должно быть осуществлено в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил Ф.Шафиев.

Озвучивание со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова идей, созвучных неудавшейся попытке армянской стороны, а именно премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в марте 2019 года изменить формат переговоров, не соответствует духу посреднической миссии и ранее озвученных заявлений, считает председатель Центра анализа международных отношений.

Ранее МИД Азербайджана прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереване.

«Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны является составной частью любого плана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы неоднократно заявляли, что только возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные очаги может создать реальные возможности для урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе высокого статуса самоуправления, предусматривающего совместное проживание обеих общин в условиях мира и безопасности», - заявила руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявления российского министра.

Напомним, что глава МИД РФ в Ереване, отвечая на вопрос армянской журналистки относительно его оценки предложения со стороны Армении подключить к переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию представителей сепаратистского режима Карабаха, отметил, что согласовывать и определять состав участников переговоров должны сами стороны.

Глава МИД РФ также заявил, что «всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит».

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