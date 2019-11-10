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Футболист «Шахтёра» заплакал из-за расистских выкриков - ВИДЕО

10 Ноября, 2019 в 23:17 ~ 1 минута на чтение 267
Футболист «Шахтёра» заплакал из-за расистских выкриков - ВИДЕО
В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» разгорелся серьёзный скандал из-за расистских выкриков фанатов.
 
Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.
 
Матч между «Шахтёром» и «Динамо» завершился со счётом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола во встрече стал защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов.
 
«Чемпионат»
 
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