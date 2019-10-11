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«Гагаринский мост» вот-вот рухнет? Официальная реакция - ФОТО

11 Октября, 2019 в 17:00 ~ 2 минуты на чтение 13793
«Гагаринский мост» вот-вот рухнет? Официальная реакция - ФОТО

Мост Джаваншира (широко известный как Гагаринский мост) является одним из самых знаменитых мостов Баку.

По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей. Но многие граждане сейчас выражают обеспокоенность техническим состоянием моста.

А один из наших читателей – Эмиль Джафарзаде – написал в 1news.az письмо об аварийности моста: «Дорогая редакция, довожу до вашего сведения, что части моста Джахангира отламываются и падают на землю, где проходят люди и проезжают машины. Также не известно, безопасно ли передвигаться по мосту. Тысячи людей передвигаются по этому мосту - безопасно ли это? Прошу донести этот вопрос до общественности, пока не поздно и нет пострадавших».

Также он предоставил редакции фотографии моста, на которых видны куски упавшей с него штукатурки.

Учитывая, что мостом действительно пользуются десятки тысяч людей, по нему проезжает множество автомобилей, мы, естественно, оперативно отреагировали на письмо читателя и обратились к руководителю пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анару Наджафли.

Он заявил 1news.az, что все разговоры о том, что мост Джаваншира может вот-вот рухнуть, лишены оснований.

«Мост был построен в 1962 году и в 2012 году прошел капитальный ремонт. На фотографиях видны куски штукатурки. Они падают постоянно из-за того, что проезжающие машины вызывают сильную вибрацию всей конструкции, и из различных стыков падает штукатурка. Это не представляет опасности, несущая конструкция в норме.

В целом хочу сказать, что мост Джаваншира наши сотрудники проверяют ежедневно. И его состояние нормальное», - подчеркнул Анар Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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