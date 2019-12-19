Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма – ФОТО

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по противодействию героизации нацизма.

Как сообщает РИА Новости, ее поддержали 133 страны, воздержались — 52, против проголосовали США и Украина.

Полное название резолюции – «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Этот документ предусматривает рекомендации для государств в законотворческой и образовательной области по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и оценки преступлений нацистского режима.

Также в документе авторы призывают страны избавиться от любых форм расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне.

В ноябре третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюции России, осуждающей попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.

Соответствующий вопрос российская сторона ежегодно выносит на заседании ГА ООН, против него традиционно голосуют только два государства – Украина и США.

Стоит отметить, что в последнее время тема борьбы с героизацией нацистов приобрела особую актуальность. Так, к примеру, в начале декабря удалось добиться демонтажа памятной доски армянскому фашисту Гарегину Нжде в российском городе Армавир, где ее установление на территории армянской церкви активно поддерживала армянская община РФ.

Этот факт всегда вызывал возмущение российской общественности, однако к действиям по демонтажу скандального монумента подтолкнули слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Ашгабадском саммите СНГ в октябре этого года. Президент подверг жесткой критике государственную политику Армении по героизации пособников фашистов, тем самым превратив «вопрос Нжде» в проблему российско-армянских отношений.

Как отметил российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, демонтаж памятной доски является логичным концом для героизации фашистского приспешника Гарегина Нжде, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с вермахтом, но в Армении почитаемого как «национальный герой и идеолог национального движения».

«Вопрос, поднятый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, благодаря совместным усилиям с российской стороной успешно завершился. Остался только памятник в самой Армении, но это куда сложнее. Очень трудно объяснить армянской стороне, что все должны следовать единым правила», - сказал Евгений Михайлов.

«Если фашист, то это навсегда, и никакие якобы прошлые заслуги не должны обелять тех, кто уничтожал мирных граждан во имя какой-то цели. Ереван этого не понимает. Но если мы все объединим свои усилия вплоть до возможных санкций, то, на мой взгляд, и Ереван памятник снесет. А пока я поздравляю нас всех с тем, что армянская политика двойных стандартов дала большую трещину», - добавил он.

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Остапенко Елена, Э.Т.