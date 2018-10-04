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Генпрокуратура и МВД об убийстве работника пункта обмена валюты

Сегодня в 14:23 ~ 1 минута на чтение 135
Генпрокуратура и МВД об убийстве работника пункта обмена валюты

На основании информации об инциденте, произошедшем 11 ноября около 01.00, в результате чего от ножевого ранения скончался житель Гянджи, работник пункта обмена валюты Мирага Алиев (1989 г.р.), сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия.

Как отмечается в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД, по факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК АР, назначена экспертиза.

Согласно предварительному расследованию установлено, что убийство совершил сосед Алиева, житель Гянджи Дажбан Ниджат Эльчин оглу (1990 г.р.), который нанес Алиеву удары ножом.

Н.Дажбан задержан в качестве подозреваемого. Следственные мероприятия продолжаются.

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