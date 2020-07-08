Генпрокуратура предупредила СМИ

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Продолжается следствие по уголовному делу по факту убийства малолетней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщили 1news.az в Генпрокуратуре, в СМИ распространяется не cоответствующая действительности и публикуемая ради сенсации информация по данному уголовному делу.

Распространение информации, которая формирует неверное представление в обществе, расценивается как нарушение фундаментальных и конституционных прав, а также влияние на объективный ход расследования.

Генпрокуратура призывает СМИ подходить с вниманием и ответственностью к размещению подобного рода информации.

«В случае продолжения распространения подобной информации будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством», - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 января был задержан и передан следствию житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов (1973 года рождения), подозреваемый в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой. На допросе И.Сулейманов полностью признался в совершенном преступлении.

Эльшан Рустамов