 Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО | 1news.az | Новости
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Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

First News Media23:20 - 03 / 07 / 2026
Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

Делегация Азербайджанской Республики во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 3 июля прибыла в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Согласно информации, в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране азербайджанскую делегацию встретили заместитель председателя Исламского консультативного совета Ирана Али Никзад, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и представители протокольной службы.

Затем делегация Азербайджана во главе со спикером парламента Сахибой Гафаровой приняла участие в церемонии прощания, состоявшейся в комплексе «Мосалла» в Тегеране.

В ходе мероприятия председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, председателем Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и другими официальными лицами. От имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева она выразила соболезнования и передала народу Ирана слова глубокого сочувствия и уважения от имени азербайджанского народа.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации также вошли заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.

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