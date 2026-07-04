 Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

First News Media00:02 - Сегодня
Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Баку с 4 по 11 октября.

Как сообщает İdman.Biz, французская команда будет представлена в личных соревнованиях 17 спортсменами - восемью мужчинами и девятью женщинами. Французы выступят в пяти мужских и шести женских весовых категориях.

Главной звездой сборной станет легендарный Тедди Ринер, который выступит в весовой категории свыше 100 кг. 37-летний француз является одним из самых титулованных дзюдоистов в истории. В его активе пять золотых олимпийских медалей, 12 титулов чемпиона мира и пять побед на чемпионатах Европы. В Баку Ринер вновь поборется за золото мирового первенства.

В мужскую команду Франции также вошли Лука Мхеидзе, Ромен Валадье-Пикар (-60 кг), Валид Хьяр, Дайки Боуба (-66 кг), Жоан-Бенжамен Габа, Дайан Булемтафес (-73 кг), Максим-Гаэль Нгайап Хамбу (-90 кг) и Тедди Ринер (+100 кг).

В женскую сборную включены Ширин Букли (-48 кг), Сара-Леони Сизик (-57 кг), Кларис Агбеньену и Манон Декетер (-63 кг), Клеманс Эм (-70 кг), Одри Тшеумео и Кайла Иссуфи (-78 кг), а также Роман Дико и Леа Фонтен (+78 кг).

Кроме того, 11 октября в смешанном командном турнире за Францию выступят Максим Гобер (-73 кг), Алексис Матье (-90 кг), Матео Акиана Монго, Тьеман Диаби (оба +90 кг) и Марта Фаваз (-57 кг).

Поделиться:
307

Актуально

Общество

На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства ...

Политика

Geopolitical Monitor: Азербайджан сохраняет лидерство на Южном Кавказе в сфере БПЛА

Мнение

​​​​​​​«Тест для стратегической Европы», или В чем ошибся Telos, рассуждая о ...

Политика

Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО

Спорт

Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Матч Бразилия - Норвегия могут перенести из-за жары

Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Футболистам сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем с Мексикой

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Азербайджанский боец ММА найден мертвым в контейнере на пляже - ВИДЕО

Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Англия вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Пять новорожденных в Бразилии получили имя Неймар сразу после вызова форварда на ЧМ-2026

Последние новости

Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 01:03

Матч Бразилия - Норвегия могут перенести из-за жары

Сегодня, 00:46

Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Сегодня, 00:02

Андраник Теванян подал в суд на Алена Симоняна

03 / 07 / 2026, 23:48

Geopolitical Monitor: Азербайджан сохраняет лидерство на Южном Кавказе в сфере БПЛА

03 / 07 / 2026, 23:40

Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

03 / 07 / 2026, 23:20

​​​​​​​«Тест для стратегической Европы», или В чем ошибся Telos, рассуждая о будущем Армении

03 / 07 / 2026, 23:08

Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО

03 / 07 / 2026, 23:00

Останки пропавшей без вести в Первой Карабахской войне Медины Бабаевой захоронены в Кельбаджаре - ФОТО

03 / 07 / 2026, 22:40

Футболистам сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем с Мексикой

03 / 07 / 2026, 22:24

Нетаньяху и Трамп договорились о скорой встрече в США

03 / 07 / 2026, 22:02

Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

03 / 07 / 2026, 21:40

Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии

03 / 07 / 2026, 21:20

Израильский профессор: Признание Израилем «геноцида армян» является «детской ошибкой», которая может нанести ущерб Азербайджану

03 / 07 / 2026, 21:05

Фелингер призвал Баку присоединиться к НАТО

03 / 07 / 2026, 20:46

МВД предупредило об основных рисках для детей в социальных сетях

03 / 07 / 2026, 20:45

Останки шехида Первой Карабахской войны Бахадура Кямалова захоронены в Кяльбаджаре — ФОТО

03 / 07 / 2026, 20:20

Принят закон, ограничивающий право голоса граждан Армении, проживающих за рубежом

03 / 07 / 2026, 20:11

ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Владимира Крамника

03 / 07 / 2026, 20:00

Черногория выдаст Азербайджану разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

03 / 07 / 2026, 19:47
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02