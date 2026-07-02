1 миллион за сотку: Где самые дорогие земельные участки в Баку - ВИДЕО

В Баку выставлены на продажу земельные участки стоимостью в десятки миллионов манатов.

Согласно объявлениям на сайтах недвижимости, в поселке Бильгя участок площадью 39 гектаров предлагается за 58,5 млн манатов. Земля площадью 300 соток, расположенная рядом со станцией метро «Улдуз», оценивается в 40 млн манатов.

Участок площадью 350 соток в районе недалеко от станции «Дарнагюль» выставлен на продажу за 38 млн манатов. Самая высокая цена за одну сотку земли зафиксирована в районе, расположенном рядом со станцией «Ичеришехер» — здесь стоимость одной сотки на участке площадью 2,2 сотки достигает примерно 1 млн манатов.

Следующие по уровню цен идут территории в поселке Бадамдар, а также районы возле станций метро «28 Мая» и «Хатаи».

Отмечается, что столь высокие цены объясняются дефицитом свободных земель, пригодных для застройки в Баку, что напрямую влияет на стоимость участков.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж в комментарии Baku TV также подтвердил эту точку зрения, отметив, что рост цен является естественной и устойчивой тенденцией.

По его словам, земельные участки остаются привлекательным долгосрочным инвестиционным активом: инвесторы покупают землю с расчетом на последующую перепродажу по более высокой цене. В отличие от других видов недвижимости, земля не приносит немедленного дохода, но со временем быстрее растет в цене.