Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО
Помощник президента Азербайджана — глава отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил Соединённые Штаты с Днём независимости.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры — был подсвечен в цвета флага США в честь 250-летия Соединённых Штатов Америки. Искренне поздравляем наших друзей и коллег в США. С Днём независимости!», — говорится в публикации.
The iconic Heydar Aliyev Center in Baku, a masterpiece of contemporary architecture, was illuminated in the colors of the United States flag to mark the 250th anniversary of the United States of America. We extend our warm congratulations to all our friends and colleagues in the… pic.twitter.com/j9fQ4PjxvQ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 3, 2026