Израильский профессор: Признание Израилем «геноцида армян» является «детской ошибкой», которая может нанести ущерб Азербайджану

Решение Израиля признать Геноцид армян вызвало критику со стороны еврейской общины Азербайджана, а также экспертов по внешней политике Израиля.

Президент Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS), эксперт по израильско-турецким отношениям профессор Эфраим Инбар в интервью радиостанции Kol Barama в четверг назвал это решение «детской и мелочной ошибкой», которая может иметь дипломатические последствия для Израиля.

По словам Инбара, решение, по всей видимости, является попыткой «ударить по туркам», однако в итоге оно может нанести ущерб Азербайджану, который он охарактеризовал как «стратегический актив» и государство, поддерживающее глубокое стратегическое партнерство с Израилем. По мнению эксперта, внешняя политика должна основываться не на стремлении к исторической мести, а на современных национальных интересах. Если Израиль намерен противостоять Турции, отметил он, это следует делать «тихо и мудро», а не посредством символических политических шагов, которые могут оттолкнуть умеренных партнеров и подорвать стратегические отношения.