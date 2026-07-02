Представитель Азербайджана на «Евровидении-2024» Fahree получил высокую должность - ФОТО
Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2024» Fahree (Фахри Исмайылов) назначен советником генерального директора телеканала Space TV.
Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Сообщается, что в новой должности артист будет курировать определение стратегических направлений развития телеканала, подготовку музыкальных проектов, а также разработку и реализацию творческих концепций.
В Space TV выразили уверенность, что опыт Fahree внесет значительный вклад в дальнейшее развитие телеканала и его переход к новому этапу работы, пожелав музыканту успехов на новой должности.
Напомним, Fahree представлял Азербайджан на «Евровидении-2024» с песней «Özünlə apar».
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