Представитель Азербайджана на «Евровидении-2024» Fahree получил высокую должность - ФОТО

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2024» Fahree (Фахри Исмайылов) назначен советником генерального директора телеканала Space TV.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Сообщается, что в новой должности артист будет курировать определение стратегических направлений развития телеканала, подготовку музыкальных проектов, а также разработку и реализацию творческих концепций.

В Space TV выразили уверенность, что опыт Fahree внесет значительный вклад в дальнейшее развитие телеканала и его переход к новому этапу работы, пожелав музыканту успехов на новой должности.

Напомним, Fahree представлял Азербайджан на «Евровидении-2024» с песней «Özünlə apar».



