15 манатов за парковку на два часа: цены в Шахдаге вызвали общественный резонанс

Недавняя публикация жителя Азербайджана Рустама Азимова о стоимости парковки возле отеля Zirve на территории туристического центра «Шахдаг» вызвала широкий общественную реакцию в социальных сетях.

Поводом для обсуждения стала сумма, которую, по словам автора публикации, ему пришлось заплатить за парковку автомобиля во время непродолжительного пребывания.

В своем посте гражданин сообщил, что за парковку автомобиля менее чем на два часа с него взяли 15 манатов. По его словам, подобная стоимость вызвала у него недоумение, особенно на фоне собственного опыта путешествий за рубежом.

«Отель Zirve взимал 15 манат за парковку чуть более двух часов в Гусаре. Это уже не сервис, это попытка извлечь максимум из любой возможности.

Для сравнения: когда мы арендовали автомобиль в боснийском городе-курорте Неум, мы заплатили за парковку всего 4 маната примерно за тот же период времени.

Как после этого говорить о развитии внутреннего туризма? Туристов такими ценами не привлекают, наоборот, разгоняют. Если парковка в Гусаре стоит дороже популярных европейских курортных городов, то правильно встает вопрос: кому вообще была рассчитана эта ценовая политика? Это враг ценовой политики развития внутреннего туризма», — написал он.

Публикация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди пользователей. Многие комментаторы выразили удивление стоимостью парковки, отметив, что подобные тарифы выглядят чрезмерно высокими для внутреннего туристического направления.

Пользователи также обращали внимание на то, что подобная ценовая политика способна негативно сказаться на привлекательности местного туризма и сформировать у посетителей негативное впечатление еще до начала отдыха.

На фоне общественной дискуссии редакция 1news.az решила разобраться в ситуации и обратилась за официальным комментарием к пресс-секретарю Туристического центра «Шахдаг» Орхану Бадалову.

Он пояснил, что на территории комплекса предусмотрены как бесплатные, так и платные парковочные зоны, а также уточнил действующие тарифы.

«Доводим до вашего сведения, что для гостей Туристического центра „Шахдаг“ в районе „Welcome Plaza“ (недалеко от зоны „Зирве“) действует просторная бесплатная парковка. Ограничений по времени парковки транспортных средств на данном участке нет. Кроме того, каждые 30 минут курсирует бесплатный внутренний шаттл (автобус), которым могут воспользоваться все гости. Также отметим, что для проживающих в отелях на территории Туристического центра „Шахдаг“ парковка является бесплатной.

Наряду с этим, гостям предлагаются услуги платной парковки на небольшой территории непосредственно перед отелем „Зирве“. Что касается стоимости, то нахождение транспортных средств перед отелем „Зирве“ до 15 минут является бесплатным. Далее тариф составляет: 1 час — 5 AZN, 2 часа — 10 AZN, а за период до 24 часов — 15 AZN.

Отметим, что основная часть средств, полученных от услуг парковки, направляется на поддержание эксплуатационной пригодности и обеспечение бесперебойной работы парковочной инфраструктуры на территории Туристического центра „Шахдаг“. Кроме того, эти средства идут на выплату заработных плат сотрудникам, обеспечивающим безопасное и упорядоченное движение транспорта, а также на другие эксплуатационные расходы.

В результате обеспечивается предоставление посетителям более комфортных, безопасных и качественных услуг, а также поддерживается долгосрочная эксплуатационная пригодность территории», — отметил Орхан Бадалов.

Таким образом, в туристическом центре заявляют, что для посетителей предусмотрена бесплатная парковка без ограничения по времени, а также бесплатный шаттл до основных объектов комплекса, тогда как платная парковка непосредственно перед отелем Zirve является дополнительной услугой повышенной доступности.

Вместе с тем сама тема стоимости парковки продолжает активно обсуждаться пользователями социальных сетей, многие из которых считают подобные тарифы слишком высокими и призывают пересмотреть ценовую политику в интересах развития внутреннего туризма.