Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026, обыграв Австралию в серии пенальти.
Матч 1/16 финала прошёл на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) и завершился со счётом 1:1 по итогам основного и дополнительного времени. В послематчевой серии точнее оказались египтяне — 4:2.
Египет открыл счёт уже на 13-й минуте благодаря полузащитнику Эмаму Ашуру. Однако после перерыва Австралия сумела отыграться: на 55-й минуте защитник Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота.
В оставшееся время и в экстра-таймах команды не смогли выявить победителя, несмотря на ряд опасных моментов. Всё решилось в серии пенальти, где игроки Египта оказались более хладнокровными, реализовав четыре удара, тогда как австралийцы дважды промахнулись.
В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.
Чемпионат мира 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.