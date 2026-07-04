Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026, обыграв Австралию в серии пенальти.

Матч 1/16 финала прошёл на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) и завершился со счётом 1:1 по итогам основного и дополнительного времени. В послематчевой серии точнее оказались египтяне — 4:2.

Египет открыл счёт уже на 13-й минуте благодаря полузащитнику Эмаму Ашуру. Однако после перерыва Австралия сумела отыграться: на 55-й минуте защитник Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота.

В оставшееся время и в экстра-таймах команды не смогли выявить победителя, несмотря на ряд опасных моментов. Всё решилось в серии пенальти, где игроки Египта оказались более хладнокровными, реализовав четыре удара, тогда как австралийцы дважды промахнулись.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.