Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин – ОФИЦИАЛЬНО

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместную информацию о задержании подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана Нармин Шариф гызы Гулиевой, чей сожженный труп был найден в селе.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генпрокуратуры АР, совместная оперативно-следственная группа сотрудников МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры провела необходимые следственные мероприятия, в ходе которых задержала подозреваемого в убийстве девочки – жителя села Дондар Гушчу, безработного Илькина Ибрагим оглу Сулейманова (1973 года рождения).

Следственная группа обнаружила похожие на кровь следы в доме задержанного, во дворе дома, на покрывале и занавесях в доме, обнаружила и изъяла другие вещественные доказательства.

Илькин Сулейманов был обеспечен адвокатом, на допросе он полностью признался в убийстве ребенка.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что дело об убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева.

Как сообщил ранее 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, было установлено, что пропавшая 21 ноября 2019 года девочка была убита умышленно.

По факту Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 120.2.9 («Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судмедэкспертизы Министерства юстиции и Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии Минздрава Азербайджана были командированы в Товузский район.

Тимур Рзаев

Задержанный Илькин Сулейманов (фото: Qafqazinfo.az)

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Дело об убийстве Нармин Гулиевой находится под контролем Президента

Мать убитой в Товузе 10-летней девочки: «Зачем вы сожгли моего ребенка?» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ганира Пашаева: «Те, кто убил и сжег десятилетнюю Нармин, получат самое суровое наказание»

МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе

Похоронена жестоко убитая 10-летняя Нармин Гулиева – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к генпрокурору в связи с жестоким убийством 10-летней Нармин

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ в связи с информацией по поводу смерти малолетней девочки в Товузе

Новые детали по делу Нармин Гулиевой: близкие родственники дают противоречивые показания – ВИДЕО

МВД об информации о задержании убийцы 10-летней Нармин