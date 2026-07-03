 Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

First News Media21:40 - Сегодня
Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

Участники Недели тюркского мира, посвященной 100-летию первого Тюркологического съезда, единогласно приняли Ханкендинскую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В документе отражены перспективные направления сотрудничества тюркских государств в сферах науки, образования, языка, культуры и сохранения общего исторического наследия.

В декларации также выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу проведения юбилейных мероприятий, внимание к развитию сотрудничества тюркского мира и организацию мероприятий в рамказ Недели в Баку и Ханкенди.

Кроме того, участники поблагодарили глав тюркских государств за поздравительные обращения.

Поделиться:
272

Актуально

Общество

На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства ...

Мнение

​​​​​​​«Тест для стратегической Европы», или В чем ошибся Telos, рассуждая о ...

Политика

Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО

Политика

Фелингер призвал Баку присоединиться к НАТО

Общество

Останки пропавшей без вести в Первой Карабахской войне Медины Бабаевой захоронены в Кельбаджаре - ФОТО

Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

МВД предупредило об основных рисках для детей в социальных сетях

Останки шехида Первой Карабахской войны Бахадура Кямалова захоронены в Кяльбаджаре — ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Эмин Амруллаев о возможном закрытии русского сектора в Азербайджане

Представитель Азербайджана на «Евровидении-2024» Fahree получил высокую должность - ФОТО

Суд раскрыл подробности приговора тиктокерше Arzum

В Баку торговцев рынка «8-й километр» обязали освободить рабочие места

Последние новости

Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

Сегодня, 23:20

​​​​​​​«Тест для стратегической Европы», или В чем ошибся Telos, рассуждая о будущем Армении

Сегодня, 23:08

Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО

Сегодня, 23:00

Останки пропавшей без вести в Первой Карабахской войне Медины Бабаевой захоронены в Кельбаджаре - ФОТО

Сегодня, 22:40

Футболистам сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем с Мексикой

Сегодня, 22:24

Нетаньяху и Трамп договорились о скорой встрече в США

Сегодня, 22:02

Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

Сегодня, 21:40

Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии

Сегодня, 21:20

Израильский профессор: Признание Израилем «геноцида армян» является «детской ошибкой», которая может нанести ущерб Азербайджану

Сегодня, 21:05

Фелингер призвал Баку присоединиться к НАТО

Сегодня, 20:46

МВД предупредило об основных рисках для детей в социальных сетях

Сегодня, 20:45

Останки шехида Первой Карабахской войны Бахадура Кямалова захоронены в Кяльбаджаре — ФОТО

Сегодня, 20:20

Принят закон, ограничивающий право голоса граждан Армении, проживающих за рубежом

Сегодня, 20:11

ФИДЕ дисквалифицировала российского гроссмейстера Владимира Крамника

Сегодня, 20:00

Черногория выдаст Азербайджану разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

Сегодня, 19:47

На одной из главных дорог поселка Говсан впервые установлены светофоры - ФОТО

Сегодня, 19:35

На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства обвиняемых - ФОТО

Сегодня, 19:20

Схема движения трех автобусных маршрутов будет временно изменена

Сегодня, 19:00

Сборная Туниса столкнулась с допинг-скандалом после ЧМ-2026

Сегодня, 18:40

От стоматологов до пластических хирургов: Центр аналитической экспертизы подвел итоги проверок

Сегодня, 18:24
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02