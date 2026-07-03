Участники Недели тюркского мира приняли Ханкендинскую декларацию

Участники Недели тюркского мира, посвященной 100-летию первого Тюркологического съезда, единогласно приняли Ханкендинскую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В документе отражены перспективные направления сотрудничества тюркских государств в сферах науки, образования, языка, культуры и сохранения общего исторического наследия.

В декларации также выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу проведения юбилейных мероприятий, внимание к развитию сотрудничества тюркского мира и организацию мероприятий в рамказ Недели в Баку и Ханкенди.

Кроме того, участники поблагодарили глав тюркских государств за поздравительные обращения.